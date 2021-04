På jagt efter et dyr, de færreste fynboer har set: Troede den var uddød indtil for få år siden

Gummibåden gynger en smule fra side til side, da journalist Preben Dahl svinger først det venstre ben og siden det højre i gummibåden. Naturvejleder Emil Sanderhoff fra Naturama holder inde på bredden fast i fartøjet, der skal få de to tørskoet op ad Odense Å.

Med begge om bord på båden fatter de hver især en åre og begynder at padle. Dagens eventyr er i gang.

Læs også Vandringer i påsken: Naturvejleder lærer journalist at tie stille i skoven

- Vi er på jagt efter et dyr, som man, indtil for ganske få år siden, troede var uddød på Fyn, fortæller Emil Sanderhoff.

Det er den sjældne odder, de to herrer har i kiggerten, mens de sejler op ad den 54 kilometer lange Odense Å.

Odderen Odderen er et af de største mårdyr, der findes i Danmark udover grævlingen. De kan blive op til 80 centimeter og slæber samtidig en cirka halv meter lang hale efter sig. Der findes cirka 1.000 oddere i hele landet. Odderens største fjende er mennesket, da langt de fleste dør under påkørsler. Kilder: Emil Sanderhoff og Naturhistorisk Museum

- Det er de færreste fynboer, der nogensinde har set én, men der er blevet fundet flere nedkørte oddere på Fyn, så derfor ved vi, at den er her, forklarer Emil Sanderhoff.

Odderens værste fjende

Jorden langs Odense Å er stadig så hård, at der ikke kan ses fodaftryk på bredden. I stedet kigger Preben Dahl og Emil Sanderhoff efter odder-lort på sten, resterne af gnaskede ørreder eller glidespor ned mod vandet - når altså ikke våde strømper for en ganske kort bemærkning hiver øjnene ned i bunden af gummibåden.

- Jeg tror, der løber noget vand ind i min støvle, siger Preben Dahl.

Det er dog ikke gummibåden, der tager vand ind, men formentlig vandplask fra journalistens egne begejstrede tag med åren, der er skyld i den våde sok. De to kan sejle videre. Omend ikke helt så tørskoet som håbet, da de steg om bord længere nede ad åen.

Sidste år fik Naturama indleveret en kæmpestor han-odder, der var blevet kørt ned i Hesselager ved Svendborg. Foto: Naturama

- Nu kommer odderens værste fjende om et øjeblik, for odderen hader at svømme ind under en bro, hvor der går en vej hen over, fortæller Emil Sanderhoff.

I stedet går den hellere på land og løber over asfalten.

Læs også Fiskesøer ramt af mystisk massedød - frivillige hjalp til hele natten

- Den er simpelthen bange, og jeg aner ikke hvorfor.

Derfor er der mange, der risikerer at blive kørt ned, og derfor er langt de fleste oddere, der bliver set på Fyn, døde.

- Det er ekstraærgerligt, når bestanden ikke er større, end den er, siger naturvejlederen.

Preben Dahl og Emil Sanderhoff får hverken set en levende eller død odder på deres tur, men dagen bragte dem alligevel lærker, påskeæg og våde sokker.