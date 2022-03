Frustreret OB-trænervikar: Vi laver en perlerække af fejl

- Jeg troede faktisk, jeg boksede den ved siden af målet, men i stedet slog jeg den direkte ind i nettet, siger han.

Bedre end OB

På den modsatte trænerbænk var der også et nyt ansigt til mandagens kamp. Lars Friis tog en sejr i sin første kamp i spidsen for AaB, og han erkender, at AaB ikke spillede OB ned under græstæppet.

Han understreger dog, at det ikke var held, der afgjorde kampen, men derimod kvaliteten på holdet.

- OB spillede fuldstændig lige op med os i den her kamp, men vi endte med at vinde, fordi vi har et bedre hold, siger Lars Friis.

- OB har mange dygtige spillere, men vi har 18, der er klar til at flå hjertet ud og gøre en forskel, når de kommer på banen, og det gjorde alle i den grad mod OB, siger den nyslåede AaB-træner.