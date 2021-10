Fuldt felt i Denmark Open: Millionerne forventes at vende tilbage

Men i år er der ikke kun plads til at fylde lægterne. De bedste spillere fra den badmintonstærke del af Asien dukker også op, og coronavirusset er slået af banen for en stund.

- Med en skarp opdeling i bobler med henholdsvis røde og grønne zoner, som det internationale badmintonforbund BWF og Badminton Danmark klogt fastholder, er det muligt i år at afvikle en turnering, der forventes at nærme sig samme flotte niveau, hvad angår turismeomsætning som før pandemien, siger Jakob Staun, der er eventchef hos Destination Fyn.

Og fra tilskuerboblen på lægterne kan Viktor Axelsen og resten af de danske spillere forvente ekstra stor opbakning i år.

- Det er klart, der kommer ikke så mange udenlandske tilskuere endnu. Det er primært danske tilskuere, der fylder på lægterne, fortæller Rasmus Hessum.

Til trods for manglen på udenlandske tilskuere, forventer direktør Rasmus Hessum, at omsætningen i år når niveauet fra 2019, som lød på cirka 19 millioner kroner.

Således investeres der ifølge Destination Fyn fra fynsk side omkring to millioner kroner i Denmark Open. Investeringen giver under normale forhold pengene mange gange igen.



Sidste år i Odense Idrætshal

Odense sikrede sig tidligere på året værtskabet for den attraktive badmintonturnering frem til 2026. Og allerede til næste år er der sandsynlighed for, at turneringen tager et endnu et spring, hvad angår turismeomsætning. Her flyttes turneringen til Arena Fyn og Odense Congress Center.