Fyn går forrest i nyt droneprojekt

I fremtiden skal droner levere pakker til vores dør eller transportere blod mellem hospitaler. Men som det ser ud nu, er det besværliggjort af, at de kun må flyve indenfor dronepilotens synsfelt.

Det skal et nyt dansk samarbejde, der holder til på Fyn, gøre op med.

I H. C. Andersen Lufthavn i Beldringe udvikles lige nu et såkaldt U-Space, som i fremtiden skal få droner og anden flytrafik til at flyve sikkert sammen uden direkte opsyn, fortæller Teit Siberling, kommerciel direktør hos UAS Denmark.

- Vi kigger ind i en verden og fremtid, hvor droner kommer til at løse en masse opgaver. Og for at kunne udnytte det potentiale, der ligger i den form for service, er vi nødt til at have en intelligent trafikovervågning, siger han.

Fyn er med forrest i bussen

Udviklingen af U-Space er et samarbejde mellem Naviair, som leverer trafikstyring i Danmark, Trafikstyrelsen, Den Nationale Robotklynge UAS og SDU.

Droner er en naturlig videreudvikling af den robotteknologi, vi allerede er godt i gang med at lave Kjeld Jensen, professor og forskningsleder på SDU

- Med det hold, vi har samlet omkring bordet, har vi en rigtig god chance for at være med helt foran i bussen, når det her skal rulles ud i resten af Danmark og Europa, siger Teit Siberling.

I H. C. Andersen Lufthavn ligger der et dronetestcenter, og placeringen er da heller ikke tilfældig. Droner er i forvejen en del af robotmiljøet på Fyn, fortæller Kjeld Jensen, professor og forskningsleder på SDU.

- Droner er en naturlig videreudvikling af den robotteknologi, vi allerede er godt i gang med at lave, og hvis vi skal være helt fremme i bussen her i Odense og på Fyn, har vi brug for, at der findes trafikstyringsregler for, at de kan flyve frit i luftrummet sammen med de andre luftrumsbrugere, siger han.

Sundhedsdrone skal teste system

Sideløbende med, at U-Space er under udvikling, er virksomheden Holo på vej med en såkaldt sundhedsdrone til de fynske sygehuse. Den skal gøre det nemmere at fragte både blodprøver og medicin og dermed undgå den ekstra transport tid, der lige nu er, fortæller Mathias Vinter, projektleder hos Holo.

- Hvis der skal en blodprøve fra Ærø og op til Odense Universitetshospital, er der en fra OUH, der kører hele vejen ned, tager færgen over, henter blodprøven og tager færgen tilbage igen. Det vil vi gerne gøre i en direkte linje med droner, siger han.

Og her bliver et system som U-Space nødvendigt. Derfor har partnerne indgå et samarbejde, hvor U-Space bliver testet af sundhedsdronen. De første tests starter i efteråret.