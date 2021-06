Fynboerne har talt: Her er parkens nye navn

Det blev til fem finalister: Brunner Parken, Gas A' Parken, Under Uret, Gartnerparken og Yggdrasil. De fem navne gik videre til en jury, og her til aften kunne vindernavnet så udråbes til havefesten i parken.

Vindernavnet blev: Gartnerparken!

Det var favoritten blandt fynboerne med langt de fleste stemmer.

Passer lige

Også juryen var enig med flertallet.

- Det er vigtigt, at navnet siger noget om, hvor vi er. Og lige præcis Gartnerparken kan jo kun være her, så derfor var det så oplagt. Et fantastisk navn til de her plads, siger jurymedlem Sara Ekknud Windell.

Blandt Gartnerbyens beboere, der fremover kan bruge Gartnerparken dagligt, var der tilfredshed med navnet.

- Jeg synes, at det er rigtig fint. Det passer lige til stedet, siger Margit Sørensen, som arbejdede i parken, da det stadig var Gasa, der lå der.

Både beboere fra Gartnerbyen og fra andre dele af Odense var mødt op til havefesten, hvor der var mulighed for at hygge sig med musik, mad og drikke, men også for at blive klogere på områdets historie.

Tidligere borgmester og nu formand for Gartnerbyen P/S Anker Boye gav en rundvisning på området, mens historiker og stadsarkivar i Odense Johnny Wøllekær fortalte om stedets historie fra dyrskueplads over Gasa og nu til moderne bydel.