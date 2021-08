Fyns Politi om forbrændt syvårig: - Alt tyder på, det er en ulykke

Tekniske undersøgelser tyder på, at det er leg med ild, der er årsag til, at en syvårig dreng onsdag eftermiddag blev voldsomt forbrændt, mens han legede på et grønt område i Vollsmose.

Meldingen kommer på baggrund af tekniske undersøgelser og forklaringer fra vidner. Drengen har ikke selv kunnet forklare, hvad der er sket.



- De tekniske undersøgelser på stedet og de vidneforklaringer, vi har fået, viser, at der ikke er noget, der indikerer, at der er sket en forbrydelse. Alt tyder på, at det er en ulykke med leg med ild, siger politikommissær Morten Ravn-Christoffersen til TV 2 Fyn.



Han er efterforskningsleder på sagen.