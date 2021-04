Fynsk medicinalgigant står til bøde for valgstøtte til V-profil

- Det er alvorligt, når pengene kommer fra en virksomhed, hvis indtjening i høj grad bliver påvirket af politiske beslutninger. Selv om politikerne vil afvise det, så kan partistøtten skabe en form for afhængighed af industrien, siger han til Politiken.

Mens det ikke har været muligt for avisen at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen, erkender administrerende direktør i Orifarm, Erik Sandberg, at der er blevet begået fejl.

Han siger, at Orifarm, der er Danmarks største leverandør af lægemidler, ikke har været opmærksom på et muligt brud på lobbykodekset.

Efter Politikens henvendelse har Venstre valgt at tilbagebetale pengene fra Orifarm, "for at der ikke skal være noget ballade".

Da det seneste folketingsvalg blev udskrevet var Troels Lund Poulsen beskæftigelsesminister.