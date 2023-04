Fynsk møbelfabrik tildelt royalt hædersmærke: - Det er en drøm, der går i opfyldelse

Endnu et fynsk firma kan nu kalde sig for Kongelig Hofleverandør.

Hvert år på sin fødselsdag den 16. april udnævner Dronning Margrethe nye virksomheder til at være Kongelige Hofleverandører.



Den fynske møbelvirksomhed Carl Hansen & Søn fra Gelsted modtog i den anledning beskeden om, at møbelproducenten var blevet udnævnt til 'Kongelig Hofleverandør'.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Det er mere end jeg havde troet kunne lade sige gøre. Det er fantastisk, og vi er meget taknemmlige over at have fået prædikatet, siger Knud Erik Hansen, administrerende direktør og tredje generation i spidsen af Carl Hansen & Søn.

Prædikatet 'Kongelig Hofleverandør' bliver tildelt som en særlig anerkendelse af en virksomhed ud fra en vurdering af kategorier som kvalitet, samfundsansvar og ordentlighed.

- Det er et klap på skulderen til virksomheden, tilføjer han.