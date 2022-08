Fynsk savværk i brand: Mistanke til en kompressor

Vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Krøjgaard, oplyser først på aftenen søndag, at slukningsarbejdet er overstået, og at sagen er overgået til efterforskning. - Vi har mistanke til en kompressor, som stod i en bygning, siger vagtchefen og tilføjer, at det dog er for tidligt, at sige noget præcist om, hvad der gik galt.