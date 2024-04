Fynske kommuner vil investere i våben

- De eneste, der i sidste ende, er interesseret i at opretholde en krig, det er våbenfabrikkerne og våbenindustrien, og der vil jeg nødigt se, Assens Kommune som en der trækker den anden vej, når freden kunne nærme sig, fordi det skæpper så godt i kassen, siger Kaj Alstrup, der repræsenterer Enhedslisten i Assens Byråd.

Vesten har brug for våben

I Odense har et flertal allerede sagt ja til at undersøge, hvordan kommunen kan investere i virksomheder, der producerer militært isenkram.

- Der er brug for flere våben i verden, og der især brug for flere våben i Vesten. Vi kan se, hvordan Rusland investerer i det, og der er vi rigtigt langt bagud, siger Christoffer Lilleholt fra Venstre, der sammen med Konservative har rejst spørgsmålet i Odense.

Afviser ikke producenter af kemiske våben

Men selvom flertallet i Odense er på plads, så har de kapitalformidlere, der hjælper Odense og andre kommuner med investeringer, endnu ikke fundet investeringer, der lever op til kommunens etiske krav.

- I første omgang, så var der en barriere ved, at vi kun ønskede at investere i våbenproducenter, der kun solgte til NATO. Det viser sig, at det kan ikke lade sig gøre at finde de våbenproducenter, fordi våbenmarkedet nu engang er større end NATO, forklarer Christoffer Lilleholt.

Derudover har det også vist sig vanskeligt at placere de kommunale midler i våbenindustrien uden at investere i firmaer, der også har produktion af for eksempel klyngebomber eller kemiske våben.

Spørgsmål: Vil det være okay for Venstre at investere i et våbenfirma, som måske også producerer klyngevåben eller a-våben?

- I udgangspunktet nej, men jeg må også sige, at vi er pragmatiske i forhold til at få lov til at investere i våben. Så hvis det ikke kan lade sig gøre på nogle andre måder, og hvis det er en meget lille del af den samlede portefølje, der går til det her, så er vi ikke afvisende overfor det.