Gaming og e-sport eksploderer: Odincon mangler at putte blæk på aftalen for fremtiden

Jyske Bank Arena i Odense bliver i weekenden indtaget af gamere, spil-entusiaster og e-sportens største stjerner. Odincon bliver afholdt for tredje år i træk, og alle billetterne til at se Counter-Strike-turneringen er revet væk.

Odincon er en stor messe for gamere, der i år består af tre ben; Danish Game Awards, som er stablet på benene af svendborgensiske Thomas Benze. Selve Odincon, som er en messe fyldt med stande, hvor man kan få gode tilbud på udstyr, møde spiludviklere og komme tæt på nye produkter. Til sidst, men absolut ikke mindst, er der ESL Pro League Finals. Det er finalerne i en stor international Counter-Strike-turnering, hvor danske Astralis deltager.

Forskellen på gaming og esport Alle og enhver kan kalde sig gamere, hvis de spiller elektroniske spil. Når man begynder at dyrke gamingen på et højere niveau, hvor man deltager i turneringer eller træner koncentreret for at blive bedre, så kan man kalde det esport. Det er ikke alle spil, man kan deltage i esportsturneringer dog. Nogle af de største esports spil i verdenen er Dota2, League of Legends og Counterstrike. Se mere

Begivenheden giver den almindelige fynske gamer muligheden for at komme helt tæt på nogle af de store idoler og at få fat i alt det nyeste gamer-lir. Har du ikke billet, og vil se Counter-Strike-turneringen, så må du desværre ty til det gamle fjernsyn i stedet. Til gengæld kan du stadig få lidt af oplevelsen, da der stadig er billetter til selve Odincon.

- Vi kommer helt sikkert op på et højere antal solgte billetter til Odincon i år end sidste år. Det vil jeg næsten garantere, siger Andreas Bøttger, der er presseansvarlig hos Odincon.

Astralis er blevet mainstream

I år er det første gang, der afholdes Danish Game Awards, som Thomas Benze fra Svendborg står bag. Derfor bliver Jyske Bank Arena fyldt med de største kendisser inden for gaming-verdenen, som eksempelvis Andreas 'Jern' Thomsen og halvdelen af verdens bedste Counter-Strike-hold, Astralis.

De tre ben, der sammen udgør den store gaming-begivenhed, er blevet populære blandt publikum. Billetterne til Counter-Strike turneringen blev udsolgt den 26. oktober. Andreas Bøttger fra Odincon fortæller, at de kan mærke en markant stigende interesse på nettet og sociale medier.

- Jeg tror, interessen er en naturlig progression i forhold til nye koncepter, hvor publikum lige skal have øjnene op for os, men også fordi e-sport og gaming er eksploderet de seneste par år. Astralis er blevet mere mainstream, og det smitter af på Odincon, siger Andreas Bøttger.

Intet på blæk endnu

Om Odincons success får lov at fortsætte, er endnu uvist. Efter i år udløber en treårig aftale med Odense Kommune om økonomisk støtte til arrangementet. Den har blandt andet betydet, at folk fra hele verden har set ordene 'The Road to Odense' massevis af gange, når Astralis har spillet kampe.

The Road To Odense 'The Road to Odense' er en kampagne, som Odense Kommune, Odense Robotics og Technology Denmark. De har på streaming-platformen 'Twitch' reklameret for job og uddannelses muligheder i Odense inden for robotteknologi og IT.

- Vi arbejder på højtryk med at få en aftale på plads med både kommunen og ESL, siger Enrico Augustinus, der er administrerende direktør i Odense Sport og Event.

Særligt Counter-Strike-turneringen ESLs kalender, kan give lidt problemer med at få til at gå op med resten af Odincon. Turneringen rejser rundt i hele verdenen med samme setup som i Odense.

- Jeg kan ikke love noget endnu, da der ikke er blæk på, men jeg er meget fortrøstningsfuld. Jeg har en klar forventning om, at der er en aftale på plads, før jeg går på juleferie, siger Enrico Augustinus.