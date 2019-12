Glow: 28.000 færre gæster end forventet til stort julemarked

En million LED-lys fordelt på 6.000 kvadratmeter i Dyrup, et julelandskab og masser af glimmer er hovedingredienserne i det kæmpe julemarked, der den seneste måneds tid har været afholdt i Dyrup ved Odense.

Det er virksomheden Glow Gardens, der står bag konceptet, der allerede findes i ni andre byer fordelt på Canada og USA. Odense er dog det første sted i Europa, markedet har slået dørene op.

Men det er kommet langt fra lige så mange gæster, som man havde forventet.

Eva Parsgaard, der er direktør for Glow i Odense, har tidligere meldt ud, at man forventede omkring 80.000 gæster, men nu hvor markedet lakker mod enden har der ifølge direktøren kun været omkring 52.000 gæster forbi.

- Der kan være mange forklaringer. Det ene er, at lokalerne har været vanskelige at arbejde med, fordi der har været så meget at gøre. En af de ting, vi opdagede den første weekend, var, at de ikke kunne rumme så mange mennesker, som vi havde forventet, så vi har måttet ændre kapaciteten i forhold til, at man fik en god kundeoplevelse, siger hun til TV 2/Fyn.

Lukker før tid

Man har valgt at lukke Glow Odense seks dage før planlagt. Søndag er sidste dag, men den oprindelige plan var at fortsætte indtil 4. januar. Det skyldes, at der ville være store omkostninger forbundet med at omdanne markedet fra et julemarked til et vintermarked.

- Vi er selvfølgelig skuffede over ikke at have nået målet, men vi står også tilbage med et smil på læben og egentlig føler vi også, at Glow har været en succes, siger direktøren.

- På den ene side havde vi håbet noget mere, og på den anden side har vi skabt en masse gode oplevelser for rigtig mange mennesker, siger hun.

Hun mener, at man har været ramt af et tidspres, der har gjort, at man ikke i højere grad kunne have gjort lokalerne mere egnede til det store marked.

Kunne man have gjort noget ved de fysiske rammer, som måske havde gjort det lidt mere intimt?

- Vi nåede også i en form for tidspres. Vi overtog lokalerne i august og brugte de første måneder på at få dem godkendt i forhold til at få bygget om og få tilladdelser. Der har været et rigtig stort tilladdelsesarbejder. På den ene side ja, og på den anden side var hverken tiden eller de økonomiske rammer til det, for det ville kræve rigtig mange ressourcer og gå ind at få for eksempel malet 6.000 kvadratmeter.