God nyhed for pendlere: Plaget motorvejsstrækning ved Odense skal udvides

Godt for erhvervslivet, træls for naboer

Der er endnu ikke fastsat dato for påbegyndelsen af den sidste etape af den strækning som politikere på Christiansborg i årevis har ønsket at udvide fra fire til seks spor.

Men aftalen ligger nu fast, og det glæder medlem af Folketingets transportudvalg, Thomas Skriver Jensen (S).

- Det er både skelsættende og stort for især de store erhvervsvirksomheder, der allerede er i Odense, og dem, der er på vej. Det kommer til at løse et centralt problem i infrastrukturen omkring Odense, siger han.

Han ser dog, at allerede støjplagede naboer til motorvejen, kan få endnu mere støj i deres baghave.

- Borgere i eksempelvis Højby er endnu ikke sikret støjskærme, og jeg har været på besøg i Højby, hvor jeg med egne ører hørte hvor meget det larmer. Så jeg vil fortsætte med at kæmpe for, at der bliver bygget støjvolde, der kan skåne dem for larmen, siger han.

Håber på snarlig start

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel er fuld af begejstring for nyheden, og han håber anlægsarbejdet kan begynde hurtigst muligt.

- Det ville være en smuk timing, hvis udvidelsen kan færdiggøres samtidig med, at Novo Nordisk kommer til at trække en del trafik til Odense, siger han.

Borgmesteren hæfter sig især ved, at det ikke bare er godt, at motorvejen får mere kapacitet, men også at der opføres støjskærme flere steder på strækningen. Han har dog flere ønsker i bogen, når det kommer til motorvejen.

- Flere steder kommer der stadig til at mangle støjskærme, og så mangler vi stadig en afkørsel mere i det vestligt Odense, hvor vi gerne vil udvide industriområdet ved Logistikvej på sigt. Men det skal ikke tage glæden fra mig over, at vi endelig får den længe ventede motorvejsudvidelse, understreger han.

Borgmesteren vil fortsætte med at presse på for flere støjskærme.