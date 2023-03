Gratis koncerter nedskaleres: - Man har valgt at prioritere noget mindre folkeligt

Odenses 1. viceborgmester Andreas Møller (løsgænger) er ærgerlig.

Kongens Have i Odense bliver nemlig ikke længere fyldt med musik hver torsdag i juli.

Tidligere på ugen vedtog By- og Kulturudvalget, at torsdagkoncerterne, der tidligere har været afholdt i Kongens Have skal nedskaleres. Derfor vil de fremover bliver afholdt på amfiscenen ved Brandts Klædefabrik.

En beslutning, som Andreas Møller, der er en del af By- og Kulturudvalget, ikke er enig i.

- Man har valgt, at man vil prioritere noget, der er mindre folkeligt end torsdagskoncerterne, siger viceborgmesteren.

Ifølge Andreas Møller har udvalget valgt at prioritere penge til projekter som Dynamo, Spoken Word Festival og Teatret slotsgården.

Vil skære i andre projekter

Prioriteringen betyder dog ikke, at det er helt slut med de gratis koncerter.

Kommunens egen kulturinstitution, Kulturmaskinen, har nemlig fået til opgave at arrangere tre til fire torsdagskoncerter på amfiscenen for de 240.000 årlige støttekroner, som koncerterne er bevilget.

Det er dog ikke godt nok, mener Andreas Møller.

- Det skal være i Kongens Have, ellers er det ikke en torsdagskoncert. Det er en god tradition, som ikke skal nedskaleres for nogle mindre populære tiltag, siger han.

Stod det til Andreas Møller, skulle udvalget i stedet have nedprioriteret projekter som Dynamo og Spoken Word Festival.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at prioriteringen bliver lavet om. Andreas Møller var nemlig den eneste i By- og Kulturudvalget, der ikke stemte for at rykke torsdagskoncerterne.

Udover de nye torsdagskoncerter er der masser af musikoplevelser at glæde sig til. Flere verdensstjerner gæster Fyn i løbet af sommeren.