Grimme kommentarer stopper ikke Laust fra at tale åbent om sin diagnose

Han er dog hverken aggressiv eller voldelig overfor andre, og han har også rundet ét år som medarbejder i en genbrugsbutik i Odense. Derfor består en del af hans videoer også af, at han nedlægger folks fordomme om psykisk sygdom.



Laust' make-up og tøjstil går dog ikke ubemærket hen hos folk, og når man spørger ham, om han selv puster til de fordomme, folk kan have, grundet det look han har, er han ikke bleg for at svare.

- 100 procent. Jeg tror, der er mange, der kigger på mig og tænker "selvfølgelig er han psykisk syg". Men jeg kunne aldrig drømme om at gå på kompromis med, hvordan jeg ser ud bare for ikke at møde fordomme fra andre mennesker. For jeg kommer til at møde fordomme uanset hvad, fordi jeg har skizofreni og er ærlig omkring det, fastslår han.

Store drømme

Siden Laust Bergh startede sin Tiktok profil, har kommentarerne ændret sig. Nu kommer der mere positiv end negativ respons, og hvis han en dag ser en grov kommentar på en af sine video, går det ham ikke ligeså meget på længere.

Det er også en motivation for de planer, han har for fremtiden.

- Jeg drømmer om at få lov til sprede ordet om dét at være en person med skizofreni, og hvordan det er at leve med. Jeg vil lære folk noget nyt. Og så vil jeg gerne holde taler og foredrag om det, siger han.