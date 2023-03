Grønnere Odense: Her er de vigtigste punkter

Tre ambitiøse bud på et grønnere Odense anno 2030 blev fredag præsenteret på rådhuset.

Overordnet for de tre bud er at indfri Odenses ambitioner om, at kommunen senest i 2030 skal være klimaneutral og reducere CO2-udledningen med 502.000 ton årligt.

Især biltrafikken er der i oplæggene, som har overskriften "Den Grønne Mobilitetsplan", fokus på. Her udledes der alene omkring 200.000 ton CO2 årligt. Det er specielt transportområdet, som er den store synder. Her er udledningen i følge Odense Kommune 107.000 ton CO2 dårligt.

I de tre omfattende oplæg (se links under teksten) arbejdes der med specifikke tiltag, som ikke kun skal gøre byen renere, men også tryggere og roligere.

Det er således inden for ringvejene, det anbefales at ændringerne sker for, at det har en effekt, der kan ses - og ikke mindst måles.

Overordnet vil bilisterne blive sat under pres, mens de lette trafikanter skal have bedre - og tryggere - vilkår.

Overordnet kan der trækkes fire punkter ud af de tre oplæg:

Bedre forhold for buspassagerer. Det peges på flere afgange plus vejbaner forbeholdt busser.

Bilernes hastighed skal sættes ned. Her anbefales områder med zoner, hvor hastigheden sættes til 30 kilometer i timen.

Gader og områder der er forbeholdt elbiler, cykler og busser.

Opdeling af byen i zoner, der giver biler adgang til at køre ind til bymidten ad hovedveje, men ikke til at køre på tværs af zonerne.



Dertil anbefales højere p-takster og en reducering af mulighederne for parkering på gadeniveau med 50 procent.



Borgerne aktiveres

I næste uge tages der hul på en proces, hvor borgerne inddrages, og til sommer skal byrådet lande et flertal for en plan.

Det ser borgmester Peter Rahbæk Juel (S) frem til.

- Vi har bedt disse eksperter om komme med en række forslag på løsninger. Et enigt byråd har vedtaget, at Odense skal være klimaneutral i 2030, så nu har vi et ansvar for at nå målet og samtidig få en lækker by at være i, siger Peter Rahbæk Juel og tilføjer:

- Nu skal vi have borgerne på banen.