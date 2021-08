Viktor Axelsen tager OL-guld: - Jeg kan huske i OBK, jeg slog bolde op til mig selv

Viktor Axelsens flotte badmintonkarriere nåede mandag et nyt højdepunkt, da den 27-årige dansker strøg til tops ved OL i Tokyo efter en fremragende indsats gennem hele turneringen.

Med en overbevisende præstation i finalen detroniserede han den olympiske mester fra 2016, kineseren Chen Long, med cifrene 21-15, 21-12.

- Jeg kan slet ikke stoppe med at tude, er det ikke ok, lyder det fra Axelsen i et interview med DR kort efter sejren.