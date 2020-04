Overblik: Fynske festivaler udskyder og lægger nye planer

Mandag har statsminister Mette Frederiksen (S) meddelt, at forbuddet mod store forsamlinger fastholdes til og med august. Det betyder, sommerens fynske festivaler ikke kan afholdes som planlagt.

Flere store begivenheder skulle have fundet sted inden da, men efter statsministerens pressemøde, står det klart, at det ikke kommer til at ske. Danmarks største musikfestival, Roskilde Festival, har eksempelvis allerede meldt ud, at man aflyser årets udgave, ligesom flere andre festivaler giver samme besked.

- Jeg ved, det er en træls besked at få. I er mange ildsjæle, der har slidt og slæbt for at få de her arrangementer på benene. Arrangementer, hvor danskerne normalvis samles, glædes og nyder livet, sagde Mette Frederiksen.

Udsætter til september.

TV 2/Fyn arbejder på at få kommentarer på situationen fra de fynske festivaler og større arrangementer.

Indtil videre har Rock Under Broen på deres Facebook-side meldt ud, at de som følge af mandagens pressemøde udsætter til september.

Den nye dato for begivenheden under Lillebæltsbroen bliver 12. september.

Rock Under broen skulle ellers have være afholdt 13. juni, men da forbuddet mod større forsamlinger mandag blev forlæget til og med august, har arrangørerne altså valgt at rykke festlighederne.

Danner overblik over situationen

Tinderbox er også i stor fare. Selvom arrangørerne endnu ikke har meldt deres plan ud, så er festivalen planlagt til 25. til 27. juni og falder derfor også ind under forlængelsen af forbuddet mod større forsamlinger.

På deres Facebook-side skriver festivalen, at de i øjeblikket er ved at danne sig et overblik over situationen, og konsekvenserne for årets festival.

Den odenseanske festival i Tusindårsskoven har eksisteret siden 2015, og i 2019 var der omkring 45.000 gæster.

Heartland prioriterer sikkerhed

En anden populær festival på Fyn er Heartland. De har endnu ikke på sociale medier meldt noget ud til deres følgere, men på deres hjemmeside skriver de:

"Regeringen har i dag forlænget forsamlingsforbuddet. Sikkerheden for vores kunstnere, gæster, ansatte og frivillige har førsteprioritet, derfor respekterer og forstår vi myndighedernes beslutning. Vi arbejder hårdt på at få overblik over den nye situation, så vi kan afklare så mange aspekter som muligt for vores gæster".

Heartland er da også den tidligste festival på Fyn og har derfor i længere tid været i fare for at måtte lægge nye planer, skulle coronavirussen fortsat have sit tag i Danmark.

Festivalen skulle være afholdt 29. til 31. maj i Slotsparken ved Egeskov Slot på Midtfyn.

Også den mindre Skarø Festival, der skulle afholdes fra den 29. juli til den 1. august er ved at skabe et overblik over den nye situation. På deres Facebookside skriver de:

'Spørgsmålene er mange. Vi er i gang med at skabe os overblik over situationen, og håber på jeres forståelse for, at vi ikke kan svare på noget nu.'

Normalt gæstes festivalen af mellem 1.000 og 1.500 besøgende.

Mindre festivaler står også for skud

På Fyn og øerne afholdes der hver sommer også en række lidt mindre festivaler og arrangementer, der også bliver ramt af den nye forlængelse af forbuddet mod større forsamlinger.

Herunder kan blandt andet nævnes Langelandsfestival, Odense Havnekultursfestival, Nordfyns Rosenfestival, Ørbæk Marked, Odense International Filmfestival, Det Fynske Dyrskue, Broløbet og mange flere.

Også dette års udgave af HCA Festivals, der skulle have været afholdt i midten af august, må aflyse.

Direktøren for festivalen var overrasket over meldingen, men han og folkene bag festivalen havde allerede tænkt tanken, at de måtte aflyse. Men derfor ærger aflysningen ham stadig meget. Det siger han til Fyens Stiftstidende.

Avernax afventer

Den lille sydfynske festival Avernax, der har omkring 600 deltagere, skriver på sin facebookside, at de afventer myndighedernes mere detaljerede informationer om, hvor stor en stor forsamling er, før de kan melde ud, hvad det får af konsekvenser for festivalen.

Til pressemødet kunne statsminister Mette Frederiksen nemlig endnu ikke redegøre for, hvor store forsamlinger forbuddet retter sig mod.

TV 2/Fyn arbejder på at få uddybende kommentarer fra festivalerne og arrangementerne.

