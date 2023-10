Håndgemæng over Israel-støtte på universitet: - Skubbede du mig lige?

Fjerner mandens hånd

Laura Guldager har en anden udlægning af hændelsesforløbet. Hun forklarer, at Konservative Studerende allerede onsdag havde hængt israelske flag op i sympati med de israelske ofre efter lørdagens terrorangreb af Hamas.



Hun erkender, at hun fjernede de palæstinensiske flag fra opslagstavlen torsdag for igen at hænge det israelske op. Hun forsvarer sin handling med, at tavlen tilhører deres forening.

Laura Guldager fortæller, at manden efter hendes opfattelse virker truende, idet han hiver flaget ned, og derfor skubber hun manden væk.

- Jeg skubber ham egentlig væk i første omgang, fordi jeg synes, han kommer for tæt på. Det bliver for ubehageligt. Jeg har ikke lyst til, at han skal være helt oppe i ansigtet på mig, og jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig, siger Laura Guldager og fortsætter:

- Jeg fjerner hans hånd, og der begynder han jo så at råbe, at jeg udøver vold mod ham og han melder mig til politiet. Jeg vælger egentlig at vende mig om - også til dem, der råber ad mig og siger: "Jamen prøv at høre, vi er her kun for at ytre en demokratisk holdning. Hvis I ikke kan forstå det, så er det jer der har problemet." Og så vælger jeg at gå derfra, hvor de jo så følger efter mig.

Rektor ked af videoen

Videoen ærgrer rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose, der ikke mener, at sådan en episode hører hjemme på SDU:

- Det er en adfærd, vi ikke vil acceptere på SDU. På SDU er der højt til loftet, og der er en akademisk frihed, og det handler også om debatfrihed og ytringsfrihed. Derfor må man kunne tåle at støde på synspunkter og ytringer, man ikke synes om. Det kan være, at man endda synes, det er forkasteligt. Men det er et universitet, og der skal være højt til loftet. Det skal man kunne tåle, siger han.

Jens Ringsmose fortæller, at han er ked af hændelsen, men at det heldigvis sker meget sjældent, at man oplever utrygge episoder på universitetet.



For halvandet år siden vedtog man en akademisk erklæring, som siger, at der er forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debatfrihed.

- Det betyder også, at man nogle gange kommer til at støde på synspunkter og ytringer, som man ikke bryder sig om. Det skal man kunne tåle, hvis det er fagligt relevant, hvis der er nogle andre, der har en opslagstavle, som de bruger til at ytre sig med. Ellers så skal man ikke være på universitetet, siger han.

Beklager nedrivning men fastholder beskyldning om vold

Manden i videoen indrømmer over for TV 2 Fyn, at han ikke var bekendt med, at opslagstavlen var tildelt Konservative Studerende.

- Jeg indrømmer, at jeg ikke var klar over, at det var deres opslagstavle. Hvis jeg havde vidst det, havde jeg ikke fjernet de flag, siger han.

Han understreger, at han på ingen måde sympatiserer med Hamas og siger, at han alene gjorde det ud fra et retfærdighedssynspunkt, da han så Laura Guldager fjerne de palæstinensiske flag.

Dog fastholder han, at det, han opfatter som slag og skub fra Laura Guldager, er en voldelig handling.

Manden ønsker ikke at medvirke i artiklen med navn, men TV 2 Fyn er bekendt med mandens identitet.