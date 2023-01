Historisk restaurant konkurs: - Det er med blødende hjerte

I tre år har de kæmpet, men nu ryger håndklædet i ringen.

Ejerne bag restauranten Under Lindetræet i Odense kan ikke længere få økonomien til at hænge sammen, og derfor er det historiske spisested nu gået konkurs.

- Det er med blødende hjerte, at vi er nødt til at lukke, siger to af ejerne bag restauranten, Rene Overby Niebuhr og Michael Walther Martinsen.

- Vi har det virkelig dårligt med, at vi er nødt til at lukke. Vi havde jo troet, at det her var en restaurant, vi skulle drive nærmest resten af livet. Så vi har jo brugt tid og ressourcer på at renovere og sætte i stand, fortæller de.

Sammen med Bent Helmer Andreasen åbnede de to kokke deres version af restauranten 1. marts 2020. Seks dage senere holdt statsminister Mette Frederiksen (S) et danmarkshistorisk pressemøde, hvor hun iværksatte den første coronanedlukning.

- Det har fandme været op ad bakke i tre år nu. Det har kørt op og ned, og vi har nærmest aldrig kunnet ramme en ordentlig rytme, fordi vi hele tiden har været ramt af nedlukninger og restriktioner, siger de to ejere.

- Da vi startede, tænkte vi, det var en af Odenses bedste beliggenheder på grund af historien, den centrale placering og folks forbindelser til Under Lindetræet som restaurant. Men sådan var virkeligheden bare ikke.



Krisen kradser - også i restaurationsbranchen

Udfordringerne i forbindelse med corona er dog kun en del af forklaringen på, hvorfor de nu må dreje nøglen om på restauranten under tre år efter, de genåbnede den.

For også de har mærket efterveerne af Ruslands invasion af Ukraine, hvor stigende energipriser, inflation og råvarepriser har gjort det dyrt at drive restaurant.

Men også et mere branchespecifikt problem har ramt Under Lindetræet hårdt.

Aflysninger - og mangel på samme.

- Lige op mod jul havde vi op imod 80 aflysninger på fire dage, og mange af dem var selvfølgelig på grund af corona, men derfor er det stadig sindssygt hårdt, for vi kan jo ikke bare gå ud på gaden og finde så mange nye gæster med kort varsel.

- Og så har vi også bare haft rigtig mange "no-show", hvor gæsterne bare ikke er mødt op. Det er simpelthen bare for hårdt for et sted som vores, for når folk ikke møder op, så er det jo penge direkte op af vores lomme, siger Rene Overby Niebuhr og Michael Walther Martinsen.

De to kokke ærgrer sig over, at det virker til, at der er mistet noget respekt fra kundernes side overfor de gamle restaurationsdyder.

Det er ikke en ny Thomas B. Thriges Gade, men ...

Mens Under Lindetræet i 2020 kæmpede med udfordringerne fra coronapandemien, så var byudviklingen af Odense fortsat til gavn for restauranten.

Det ændrede sig dog i løbet af 2021 og 2022.

Først åbnede det nye H.C. Andersen Museum lige overfor, mens foråret 2022 bød på åbningen af Odense Letbane. Og det har gjort det svære at drive restaurant i H.C. Andersen Kvarteret.

- Det er som om, at byen er blevet delt op igen. Det er ikke helt som i gamle dage med Thomas B. Thriges Gade, men vores del af byen er på en måde blevet afskåret fra resten af byen. Det er som om folk ikke rigtigt kommer længere end til Fisketorvet, mens vi bliver glemt.

- Vi er svære at finde, efter de har bygget alt det andet. Den ligger gemt væk. Så det var lettere, inden de byggede museet, siger de to ejere.

Drømmen er slukket

Det var med håbet om at videreføre en stolt tradition, at de to kokke gik ind i projektet for tre år siden. Men med erkendelsen om, at man ikke kunne få kapitalen til at hænge sammen, har de nu indkasseret et stort nederlag.

- Det slukker vores drøm. Vi stopper ikke med at lave mad, men det var vores lille baby. Det med at kunne stå for at give en oplevelse i historiske rammer, det gav en stolthed, som ikke er til at forklare. Man vil jo aldrig lukke noget, som man har lyst til at køre videre, siger Rene Overby Niebuhr og Michael Walther Martinsen.

- Men det betyder ikke, at der ikke er mulighed for at lave noget andet, tilføjer de.

Ejeren af bygningen er ejendomsinvestoren Jes Jessen Petersen. Han bekræfter overfor TV 2 Fyn, at han håber at finde en ny forpagter af restauranten, så den historiske bygning fortsat vil være et spisested.

Huset, der har adressen Ramsherred 2, blev opført tilbage i 1771, hvor den i første omgang var almindelig beboelse og bageri. I 1965 blev den omdannet til restaurant, som den siden da har fungeret som, mens den løbende er blevet renoveret.

Konkurser rammer ikke kun restaurationsbranchen. I sidste uge meldte det fynske firma HH-Gruppen også sin konkurs. Det skete dog under lidt andre forhold end Under Lindetræet.