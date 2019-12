Hjemløse til julefrokost: - Det er væltet ind med tilmeldinger

Søndag bliver Bryggeriet Flakhaven fyldt med 75 hjemløse, deres firbenede venner og et korps af frivilligt personale og andre hjælpere.

Restauranten har nemlig inviteret de odenseanske hjemløse til julefrokost med både mad, underholdning, en klipning til både mennesker og dyr samt julegaver og dans om det store juletræ på Flakhaven.

Læs også Julefrokost for udsatte med overskudsmad fra Netto

- Sidste år havde vi efter julefrokosterne på restauranten en del mad tilovers. Det synes vi egentlig, kunne være lidt fedt at give til nogen, der har glæde af det. Men det ville hurtigt virke, som om vi bare gav vores rester til de hjemløse, og det var ikke det vi ville. Så i år fik vi stablet julefrokosten på benene, siger Hanne Sandal, der er indehaver af Bryggeriet Flakhaven.

- Man donerer jo bare 100 kroner

Idéen til den store julefrokost kom sig af en snak rundt om mødebordet.

Dagens program Udover det gode julefrokostbord, vil dagen byde på flere indslag: Der kommer en hundeklipper, som klipper, renser og ordner de hjemløses hunde.

Der kommer en barber, som klipper herrene.

Der kommer en damefrisør.

Der vil være underholdning med sang.

Roya Moore fra byrådet holder tale og ønsker dem glædelig jul. Se mere

- Vi snakkede om, at vi alle sammen i ny og næ donerede 100 kroner til gode formål, men egentlig gør man ikke noget. Man sender bare pengene, og så er det bare det. Selvfølgelig er det en god ting at donere de penge, men det er lidt let, fortæller Hanne Sandal og fortsætter:

- Og så gik det bare op for os, at vi da skulle holde en julefrokost for de hjemløse og udsatte, når vi er færdige med alle julefrokosterne på restauranten.

De tog fat i Sand, som er er en forening for de hjemløse, som hjalp med at distribuere invitationer til arrangementet på både væresteder og i diverse foreninger som Frelsens Hær. Og det har hurtigt givet pote.

- Det er bare væltet ind med tilmeldinger. Vi håbede på omkring 50 styks, men vi har fået hele 75, så vi måtte lukke ned for tilmeldingerne, da vi ellers ikke havde nok borde og stole, forklarer Hanne Sandal.

Læs også Julefrokost for ledige: Det handler om netværk

Syede 70 halsedisser

Hanne Sandal og resten af Bryggeriet Flakhaven har oplevet en overvældende interesse for arrangementet. Ikke kun fra de 75 hjemløse, også fra borgere, der gerne vil give en hjælpende hånd med selve julefrokosten eller julegaveindkøb.

De mange tilmeldte kan nemlig gå fra julefrokosten med en gave under armen, som er doneret af både virksomheder og private mennesker.

Invitationen til julefrokosten for de hjemløse 22. december på Bryggeriet Flakhaven. Foto: Bryggeriet Flakhaven

- Vi har faktisk bedt pænt om kun at få nye ting doneret. De hjemløse får rigtig mange brugte ting rundt omkring på værestederne, hvor folk er gode til at aflevere ting, men det er ikke så mærkeligt, at man gerne vil have noget i gave, som man er den første, der får, siger Hanne Sandal.

Og det er i den grad lykkes for Bryggeriet at få nye julegaver ind ad døren.

- Der er kommet rigtig mange gaver fra både virksomheder og private, som har været inde i byen for at købe noget. En dame har endda selv syet 70 halsedisser, som de kan få i gave, fortæller Hanne Sandal, som er taknemmelig over de mange donationer.

Stor dans om juletræet

Udover de mange donationer, har Hanne Sandal modtaget mange beskeder og opkald fra borgere, der gerne vil komme og hjælpe. Personalet i restauranten arbejder frivilligt under frokosten, hvor både kokke og tjenere vil hjælpe til at give de hjemløse en helt rigtig restaurantoplevelse.

Alle de frivillige og dem, der har doneret gaver, er blevet inviteret til at danse med om det store juletræ med de hjemløse.

- Jeg tror, at det bliver mega hyggeligt, og at alle får det sjovt, et godt grin og en god oplevelse. Vi har lagt os rigtig meget i sele for at gøre noget ekstraordinært, og det håber jeg, at de tilmeldte kan mærke, siger Hanne Sandal.

Læs også Jagten på firbenede besøgsvenner: - Hunden er en døråbner

De hjemløse kan se frem til et klassisk julefrokostbord med sild, samt hvad der ellers hører sig til fra 15.00-18.00. Selv sidder Hanne Sandal med et håb for dagen.

- Jeg kan jo ikke styre det så meget, fordi alle gør det frivilligt. Men jeg håber, at vi bliver mange til at danse om juletræet. Og så håber jeg, at det ikke regner, siger hun og griner.