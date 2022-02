Høghs efterladte kritiserer OB for at tjene på hyldesttrøje.

Lars Høgh, der spillede hele sin karriere i OB, døde i december efter længere tids kræftsygdom.

Målmanden, der blev 62 år, spillede 817 førsteholdskampe for OB, inden han indstillede karrieren.

Familien hævder i udtalelsen, at klubbens interesse for Høgh i de sidste mange år har været "totalt fraværende".

- Havde OB villet, kunne de passende have lavet denne legendetrøje for længst eller have hyldet ham på anden måde, mens han var i live, skriver familien til B.T.

OB kede af det

OB er ked af familiens reaktion, fastslår OB-direktør Enrico Augustinus over for Ekstra Bladet.

- Det er drønhamrende ærgerligt, at et godt initiativ og et forsøg på at samle penge ind bliver overskygget af det her. Vores intention var kun god, siger Augustinus.

Familien slår dog fast, at den hilser alle donationer til kræftforskning velkommen.