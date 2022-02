Zoo kommer med advarsel til gæsterne: - Man kan tydeligt se, dyrene har ondt

- Det er rigtig mange år siden, at man havde lov til at fodre dyrene i zoologisk have, forklarer zoo-direktøren.

Hvorfor er det så farligt at give en hest noget brød?

- Det er faktisk sådan med de fleste af de dyr, vi har, som er drøvtyggere eller er heste, at de vil hellere have det samme at spise hver eneste dag, end de vil have noget afvekslende, siger Bjarne Klausen.

- Når de får noget, de ikke er vant til, kan det gå helt galt med deres tarm, fortsætter han.

Gæsterne skal dog ikke være urolige for, om dyrene får mad. Det sørger dyrepasserne for.