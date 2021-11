Hummelmose ny rådmand: - Sundhedsområdet betyder meget for mange

Arbejdede for borgerlig borgmester

Da mandatfordelingen sent tirsdag aften i Odense Kommune stod klar for partier og kandidater, stod det også klart, at Konservative stod med et stort valgresultat.

Partiet gik også i forhandling med andre partier i håbet om at gøre Søren Windell til borgmester.

- Vi undersøgte, om der var opbakning, og vi gik til dem, vi mente, var relevante at tale med for at bakke en borgerlig borgmester i Søren Windell op, men der måtte vi konstatere, at det var der ikke opbakning til.

Mandaterne var fordelt med 13 til blå blok og 16 til rød blok. Til gengæld gik Konservative efter massiv indflydelse.

- I Konservative har vi den holdning, at de vælgere, der har stemt på os, forventer, at deres stemme får maksimal indflydelse, og det er det, vi har forsøgt på med to rådmandsposter.