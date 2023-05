Husker du da Tina Turner kostede Odense-borgmester dyrt

Navnet Tina Turner vil nok altid give blandede følelser hos en tidligere Odense-borgmester.

Sangerinden Tina Turner døde onsdag, 83 år gammel. Hun har uden tvivl sat sit aftryk i mange, der vil huske hende som "Queen of rock'n'roll", men helt lokalt i Danmark vil hun måske også huskes for noget helt andet.

Hun blev nemlig ufrivilligt omdrejningspunktet for en større skandale i 2005.

Her fik den daværende Odense-borgmester, Anker Boye, rodet sig ind i en rigtig lortesag, da han blåstemplede en meget dyr booking af en optræden med netop Tina Turner.

Det var i forbindelse med et stort jubilæumsshow i Parken, i anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Der var 600 optrædende på scenen, men én, nemlig Tina Turner, fik sig et honorar, som i den grad slog bunden ud af budgettet hos HCA Fonden.

En million dollar skulle hun have for sin optræden, hvilket udgjorde en væsentlig del af det 13 millioner kroner store underskud, som fonden landede efter det storslåede tv-show, som også omtrent 40.000 publikummer overværede live.

Det var ellers estimeret, at showet skulle have givet et overskud, der skulle have været brugt til at bekæmpe analfabetisme i Afrika.

Måtte trække sig

I første omgang valgte Anker Boye at trække sig som formand for HCA Fonden, efter det fulde omfang af udgifterne var fastlagt, hvilket senere hen udviklede sig til en reel skandale.

I danske kroner blev det til 5,8 millioner kroner, som Tina Turners optræden havde kostet, plus udgifter til blandt andet privatfly. Budgettet var kun 1,5 millioner danske kroner.

Men rundt om hjørnet lurede også et kommunalvalg, og på valgdagen i november stod konsekvenserne af bommerten klart for Anker Boye.

Hans parti, Socialdemokratiet, gik tilbage med fire mandater i Odense, og han måtte derfor overlade borgmesterkæden til Konservatives Jan Boye.

- At sige, at det alene var sagen med Tina Turner, der kostede Anker Boye borgmesterposten er nok at stramme den, men der er ingen tvivl om, at det blev brugt i valgkampen i 2005, og at det i offentligheden spillede en stor rolle, som helt sikkert kostede Anker Boye stemmer. siger samfundsredaktør på TV 2 Fyn, Jakob Risbro.

Ved valget i 2009 genvandt han dog posten som Odenses borgmester, hvilket han forblev indtil 2016. I et interview med TV2 Fyn, som blev lavet i anledning af, at han afgik som borgmester i 2016, ærgrede han sig dog stadig over skandalen med Tina Turners løn.



- Der var fest i Parken, alle var glade. Lige indtil lokummet væltede bagefter. Som formand måtte jeg jo tage ansvar for det, og så træde af i den sammenhæng. Sådan var det, sagde Anker Boye i 2016

35 millioner i timen

Tina Turner var muligvis en af verdens bedst betalte kunstnere på daværende tidspunkt.

Laver man en hurtig hovedregning, nåede hendes timeløn under showet til ære for H. C. Andersen i hvert fald op på svimlende summer. Hun optrådte nemlig i omtrent ti minutter i løbet af showet. Hun sang de to sange "Whats love got to do with it" og "The best".

Dermed har timelønnen for den tid hun var på scenen altså været 35 millioner kroner.

Det kan dog næppe stilles sådan op, da hun brugte lang tid på prøver op til showet.

Men sådan gik det altså til, at Tina Turner - i hvert fald indirekte - fik afsat en odenseansk borgmester - uden at gøre noget som helst andet end at leve op til den kontrakt, som eks-borgmesteren selv havde godkendt.

Anker Boye stoppede som borgmester i 2016.