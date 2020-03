I job efter år med hash og ledighed: - Her er gode mennesker, som gerne vil mig

Han lignede skind og ben for et år siden. Efter tre år på kontanthjælp, var der langt til et almindelig job, for Mathias Simonsen, da han startede i praktik hos Fyns Kran Udstyr i foråret sidste år.

- Jeg var skind og ben og vejede under 56 kilo. Nu vejer jeg snart 80, og det har bare gjort meget også fordi jeg har haft et stort hashmisbrug, fortæller han.

Rockwoolfonden har lavet en ny rapport om virksomhedshedspraktikker for kontanthjælpsmodtagere på landsplan.

Den viser, at når kontanthjælpsmodtagere bliver sendt i praktik, så kommer 15 procent af dem i job eller uddannelse. Bare fem procent af dem kommer i job i den virksomhed, de har været i praktik hos.

Praktikanter får job

Mathias Simonsen fra Odense er en af de ialt fem ledige, Fyns Kran Udstyr har haft i praktik de sidste to år. Tre af dem er efterfølgende blevet ansat i ordinære job.

Opskriften er enkel. For tre år siden gik fynske virksomheder, a-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommune gået sammen i et forpligtende samarbejde, som man kalder Beskæftigelsesalliancen.

Det betyder, at virksomheder arbejder tættere sammen med Jobcenteret i Odense om praktikaftalerne. Fyns KranIndustri får ifølge servicechef Michael Eriksen, gode og relevante henvendelser.

- Nogle gange er der også kandidater, som ikke er klar. Så melder de måske pas midt i et forløb, og det er, hvad der sker. Så rammer de måske rigtigt næste gang, de kommer til en anden virksomhed. Totalt set vil det jo give dem noget på CV'et. De får noget erfaring, og de udvikler sig, siger han.

Dukker praktikanten ikke op, kører virksomheden ud og henter dem.

Ekstra støtte fra starten

I starten skulle Mathias Simonsen have meget hjælp og støtte og ekstra tid til at finde sig til rette på arbejdspladsen.

Han var droppet ud af skolen som 16-årig og havde været på produktionsskole og en række fejlslagne praktikker, da han kom på kontanthjælp.

I Odense er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant de seneste fem år til nu 6039 ledige på kontanthjælp.

Efter år udenfor arbejdsmarkedet har Mathias Simonsen startet langsomt hos Fyns Kran Udstyr med mindre opgaver.

Driftschefen lægger vægt på at give den ledige en chance og starte med et relevant timetal, han kan se sig ud af.

- Det var opgaver, vi vidste, han ville få succes med. Så kunne man bare fylde på, og når vi ikke var hurtige nok til at fylde på, så var Mathias også dygtig til at komme og sige "Jeg vil lave noget mere", fortæller Michael Eriksen.

Ville selv på fuld tid

Mathias Simonsen kom hurtigt op i timetal og bad selv om at komme op på fuld tid.

I dag er Mathias Simonsen i løntilskud og har fået sig en lejlighed og en kæreste.

Det har været en kamp at nå dertil, og har betydet masser af møder med Jobcenteret i Odense.

- Det er stadigvæk en kamp hver dag at komme op om morgenen. Men bare ved at jeg kan komme op af min seng og komme herhen det gør, at jeg kan få en god dag, smiler han.

Hvad er det, som gør at du holder fast i det her?

-Der er nogle gode mennesker. Nogen, der bare gerne vil mig. Det har der ikke været andre steder, siger han.

At se, at der er nogen, som løfter sig. Alle her har kæmpe fornøjelse af at se det. For eksempel Mathias, at se, hvor meget han er vokset. Alle her har jo lyst til at sige "Det har jeg været en del af" Michael Eriksen, driftschef hos Fyns Kran Udstyr

Fast job venter

Når perioden med løntilskud stopper, er virksomheden klar til at ansætte ham i et fast job 1. april.

Han har fået truckcertifikat og jobcenteret vil give ham et kørekort, fordi det vil gavne hans ansættelse hos Fyns Kran Udstyr.

For virksomheden er han blevet en god og loyal arbejdskraft.

