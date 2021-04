I Vollsmose er man klar: Ramadan må ikke medføre mere smitte

Han siger, at alle højtider, påske, jul eller ramadan, medfører en øget risiko for smittespredning, og det prøver man nu at forhindre ved en ekstra indsats.

Ezzeddine siger desuden, at de har bestilt videomateriale til de beboere, som måtte ønske at samles.

I de videoer oplyses det, hvordan man kan mødes forsvarligt.

Under ramadanen er der nemlig traditionelt mange familier, som samles om aftenen og natten for at spise sammen.

Borgmester frygter nedlukning

Også fra politisk side er man opmærksom på, hvillken effekt den særlige tid på året har på Vollsmoses incidenstal.

- Vi skal blive under 400, hvis vi skal i gang med yderligere genåbning næste uge, lyder det fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), som uddyber:

- Og lige nu ligger den det rigtige sted, incidenstallet, men ganske få smittede de næste dage kan gøre, at der er yderligere nedlukning i Vollsmose.

Borgmesteren opfordrer til, at beboere i Vollsmose og folk, der fejrer ramadan, sørger for ikke at være unødigt sammen med andre mennesker.