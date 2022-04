Ildsjæl åbner pop-up café: Mens ukrainske flygtninge venter på ophold, kan de få gratis kaffe og kram

- Det er jo et lille stykke af mit hjemland. Folk fra Ukraine, hele min familie. Jeg håber, det bliver vores sted, smiler Alexandra Mørk.

For lidt over en uge siden mistede hun sin mor, da hun blev syg i Ukraine. Hun ville ikke tage en sengeplads på hospitalet fra en soldat eller et barn, og derfor er det blevet endnu vigtigere for hende at skabe et trygt sted.

Højgravid og frivillig

Caféen blev til en tanke for en uge siden, og siden er det væltet ind med adskillige donationer fra forskellige virksomheder af både inventar og mad. Og det er en stor gruppe frivillige fra både Danmark og Ukraine, der er med til at få tingene til at køre rundt.