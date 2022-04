Politikere om letbane-støj: - Det kan have voldsomme konsekvenser

Der bliver talt meget om Letbanen. Men på trods af dens navn, så har den det med at gøre tilværelsen lidt svær for en del odenseanere for tiden.

Flere tog rumler eksempelvis så meget, at en familie er blevet genhuset på grund af larmen. Og i alt er der indgivet 120 klager over støjen - alene 80 i marts måned.

- Det kan jo have nogle voldsomme konsekvenser, for hvis vi ikke overholder de tilladelser, der er, så skal vi se om man kan komme til det - og ellers så må vi jo kigge på at genhuse, som Odense Letbane allerede har gjort, eller lave erstatninger.

Det siger rådmand for Venstre, Christoffer Lilleholt, da TV2 Fyn lørdag formiddag interviewer ham i centrum af Odense, hvor Letbanen hvert syvende et halvt minut kører testkørsel godt tre meter fra folks stue.



- Det er klart, at hvis der er nogen, der er flyttet ind et sted og har fået at vide, at der kommer en letbane på et vist lydniveau med en vis rumlen, og det nu er markant mere, jamen så er det jo klart, at så vil der være en eller anden form for erstatningssag.