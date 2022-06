Ina i kørestol prøver letbanen for første gang: - Det er angstfremkaldende

Og lige præcis manglen på håndtagene til at tage fat i får nervøsiteten til at ramme Ina Eliasen.



- Det er da angstfremkaldende, for jeg kan jo risikere at komme ud af kørestolen, hvis der kommer en hård opbremsning.

Overordnet synes Ina Eliasen, at oplevelsen i letbanetoget siddende i kørestol var en lidt blandet fornøjelse.

- Det var bogstaveligt talt en rystende oplevelse, jeg sidder midt i det hele og bliver rystet, fordi der ikke er nogle steder, jeg kan gribe fat. Jeg skal helt ud til døren før der er et håndtag. Jeg kan ikke sidde midt i, siger hun og fortsætter:

- At der var plads til en kørestol, for der var mange passagerer, og jeg kunne kun holde midt i det hele. Der kan man altså ikke sidde som kørestolsbruger.

Arbejder på forbedringer

Direktøren for Odense Letbane, Dan Ravn, møder vi for at høre, hvordan han ser på nogle af Ina Eliasens oplevelser. Han siger som det første, at han er ked af, hvis hun har haft en dårlig oplevelse.

- Jeg synes vi har gjort rigtig meget ud af at involvere en gruppe, som vi har haft til at arbejde med det her. Men jeg tænker, at der også er noget tilvænning, og så vil vi selvfølgelig gerne kigge nærmere på, hvad det er, hun har oplevet.

Dan Ravn tilføjer, at selskabet har gjort sig mange overvejelser om tilgængeligheden for netop personer med handicap og gangbesvær.

- Der er gjort plads til det, vi har lavet nogle store flex-rum, for at der gerne skulle være rigtig god plads - både til cykler og kørestole.

Han påpeger, at der er rum særligt egnet til cykler og andet, og her appellerer Dan Ravn til at øvrige passagerer giver plads, så alle kan være med i toget.