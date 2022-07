Ingen støjbesøg foreløbig: Ekspropriationskommision venter på, at letbanen er meldt færdig

- Kommissariatet er blevet orienteret om, at Odense Letbane i øjeblikket forsøger at nedbringe de gener, som opleves i forbindelse med driften. Kommissariatet afventer således, at Odense Letbane færdigmelder projektet. Når projektet er færdigmeldt, kan Ekspropriationskommissionen behandle klager over nærhedsgener, som driften af Odense Letbane giver anledning til, hedder det.

Af lovgivningen følger, at klager, der modtages inden for et år efter, at projektet færdigmeldes vil blive behandlet samlet og på et senere tidspunkt, oplyser kommissariatet.

Alle forsøg på at nedbringe støjen skal altså være udtømt, inden kommissionen vil gå ind i klagesager, der kræver en ny vurdering som følge af støjgener.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Ekspropriationskommisionens formand, Kommisarious Mette Plejdrup Nielsen.

Hun oplyser, at hun for nærværende ikke har nogen kommentar.