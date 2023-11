Josephine føler sig ensom og isoleret: Kommune afviser personlig hjælper til 21-årig med muskelsvind

Ikke aktiv nok

Odense Kommune begrunder afslaget med, at Josephine Andersen er førtidspensionist og ikke har planer om uddannelse og job.

Kommunen lægger også til grund, at hun "på nuværende tidspunkt stort set ikke deltager i nogen af de aktiviteter, som hun giver udtryk for, at hun ønsker at deltage i".

Kommunen tvivler desuden på, at hun har kræfter til de aktiviteter, hun drømmer om.

- Men hvordan kan de vide det? Vi har jo ikke kunnet prøve det endnu, lyder det opgivende fra Josephine Andersen.

Muskelsvindfonden bakker hende op.

- Mange med et omfattende fysisk handicap har jo netop ikke overskud til at være aktive, så længe de ikke får den hjælp, de har behov for, siger politisk chef i Muskelsvindfonden, Thomas Krog.

Kommunens argument bider ikke blot sig selv i halen, men strider også imod lovgivningen, mener han.

- Man skal både have mulighed for selvbestemmelse og at kunne opbygge og fastholde et aktivt liv. Det står der i lovgivningen, siger Thomas Krog.