Kæmpe frafald på tekniske uddannelser: Nu er der måske en løsning

Om et par uger skydes studiestarten på de videregående uddannelser i gang. Men ikke alle studerende færdiggør uddannelserne.

En ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser nemlig, at hver tredje studerende med en gymnasiel baggrund dropper ud af de tekniske, videregående uddannelser. Det er uddannelser som VVS-installatør eller byggetekniker.

Læs også SDU i top: Her er uddannelserne med de højeste karakterkrav

Det skal et nyt projekt - Praktikum - nu forsøge at ændre. Fire uger før studiestart mødes de studerende med gymnasiel baggrund til et forløb, der skal ruste dem bedre til studiestart.

- De skal have noget praktisk erfaring. De skal lære, hvad mørtel og mursten er, så de kommer lidt op på niveau med de medstuderende, der har håndværkerbaggrund, siger Henrik Kowal, der underviser på kurset.

De studerende er mødt ind i deres ferie før studiestart for at blive klogere på materialer og værktøjer inden for den tekniske branche. Foto: Ken Petersen

Frafald skyldes den manglende erfaring

Det er nemlig oftest en blanding mellem studerende med håndværkerbaggrund og studenter, der starter på de tekniske uddannelser.

Det specifikke forløb i Odense er et forberedelseskursus til energiteknolog-uddannelsen på UCL, som de senere år har oplevet, at der starter flere studenter end faglærte på uddannelsen.

Uddannelseslederen er glad for den store interesse, men ked af det store frafald.

- Det er alt for mange, der falder fra. Men det kan skyldes, at studenterne ikke har den faglige indsigt. De er gode til matematik, fysik og rapporter, men snakker vi bygninger, konstruktioner og det fagfaglige med værktøj, så kommer de til kort, siger Hans James McDonald, der er uddannelsesleder på UCL.

Læs også To fynske skoler skal evaluere corona-undervisning

Og det kan Katrine Svendsen, der er student fra Haderslev Gymnasium, nikke genkendende til. Hun er med til Praktikum-forløbet, inden hun starter på energiteknologi på UCL efter ferien, og hun er begejstret.

- Det er fedt at prøve, og jeg kunne forestille mig, at jeg ikke er ligeså opgivende til studiestart. Så i stedet for, at vi starter ved et nulpunkt af forståelse, så ved jeg nu, hvad mange ting er, siger hun.

De senere år har der været flere studenter end faglærte, der er startet på den tekniske energiteknolog-uddannelse på UCL. Foto: Ken Petersen

Både mørtel, mursten og nybygget skur

På de fire uger, som kurset varer, når de kommende energiteknolog-studerende rundt om mange forskellige håndværk.

I sidste uge stod den på træværk med sav og hammer. Torsdag står programmet på murstensbyggeri med cement. I næste uge står den på VVS, og så skal eleverne også nå kort forbi strøm-arbejde.

- Jeg har ingen ambition om, at de bliver håndværkere på de her fire uger. De skal bare have det i hænderne, så de ikke er sat af fra starten, siger underviser Henrik Kowal.

Læs også Flere har søgt ind på fynske erhvervsskoler

Katrine Svendsen er imponeret over alt det, hun allerede har lært.

- Nu behøver jeg ikke at hyre en murer, hvis jeg vil lave et skur eller en postkasse. Det kan godt være, det ikke er kvalificeret til et helt hus, som er det, jeg skal bruge på energiteknolog. Men jeg kan bygge et skur, siger hun og fortsætter med et smil:

- Og hvor mange piger på 23 kan sige, de kan bygge et skur og mure en væg?

Projektet Praktikum skal foreløbigt køre de næste fire år og undervejs evalueres der på, hvordan det påvirker frafaldet af elever med en gymnasiel baggrund.