To fynske skoler skal evaluere corona-undervisning

Eleverne i en 8. klasse fra Issø-skolen i Stenstrup og en tilsvarende på Birkhovedskolen i Nyborg skal deltage i en undersøgelse om corona-undervisning, som Dansk Industri (DI) arrangerer.

DI vil undersøge, hvad der har været godt og mindre godt ved de digitale læringsformer, eleverne har oplevet under pandemien. Eleverne skal også diskutere, hvad de vil tage med sig af positive erfaringer, og hvad der kunne fungere bedre i fremtiden.

Læs også Virus-ekspert: Vi vil se flere hjemsendelser - og det er en god ting

Eleverne skal deltage i en såkaldt folkehøring - og i disse tider en virtuel én af slagsen.

- Issø-skolen er stolt over at kunne bidrage med idéer til, hvordan skolen skal se ud med digitale værktøjer i fremtiden. 8.-klasses-eleverne har været igennem et kæmpe corona-eksperiment, og nu skal de samle op på erfaringerne. Jeg er sikker på, at eleverne kan bidrage med en masse gode idéer, siger skoleleder Oliver Schulz i en pressemeddelelse.

Digital hverdag på rekordtid

Coronapandemien tvang alle danske skoler, lærere og elever til at omstille sig til en fuldkommen digital hverdag på et splitsekund. Det mærkede man også på Birkhovedskolen, hvor eleverne ligesom i resten af landet blev hjemmeundervist.

- For os som skole er det vigtigt, at vores elever får mulighed for at blive inddraget og bidrage til diskussionen om, hvad vi skal med teknologi i vores grundskole, siger Lars Busk Svendsen, der pædagogisk leder på Birkhovedskolen.

Læs også Lærer smittet med corona: 15 lærere og fire årgange sendt hjem på fynsk skole

Folkehøringen Folkehøringen om fremtidens digitale skole er en del af initiativet ”Danmarks digitale fremtid”, som består af ti folkehøringer, der afvikles forskellige steder i landet. Hver folkehøring handler om et bestemt tema inden for det digitale område, hvor DI sætter spot på forskellige digitale muligheder og dilemmaer, der påvirker alles arbejdsliv og dagligdag. ​

Den 17. august spørger DI folkeskoleeleverne, hvad de lærte af deres nye virkelighed.

- Det er vigtigt, at vi samler op på alle de erfaringer, som elever og lærere har gjort sig under corona, så vi kan skabe en endnu bedre skole med digitale læringsmidler, platforme og metoder fremover, siger digitaliseringspolitisk chef hos DI Christian Hannibal.

Foruden Issø-skolen og Birkhovedskolen deltager også udskolingsklasser fra Aalborg og Gentofte.