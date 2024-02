Kamilla bliver venner med mennesker, andre kigger væk fra

Hun hjælper ofte sine venner fra gaden med diverse gøremål i hverdagen. Det kan være ting som at tage med til møder på jobcenteret, køre dem til lægen eller handle ind sammen.

- Men det vigtigste er, at jeg er der. Jeg har nogle gange været den eneste til at fejre deres fødselsdag, siger hun.

Hun involverer sig personligt. Noget som socialrådgivere og psykologer holder sig fra. Det kan da også være hårdt at være venner med sårbare mennesker, hvor bekymringer og magtesløshed er en fast del af hverdagen.

- Mine venners liv kan være kaotiske, og måske kan det se håbløst ud. Men så er det min opgave at vise, at jeg heller ikke er bange for at være der midt i mørket. Nogle gange kan det være at, at jeg også kan få lov til at hive dem op af grøften igen. Nogle gange, så skal de bare vide, at der er en sammen med dem, siger hun.