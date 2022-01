Ketsjerkongen kåret igen: Viktor Axelsen rydder bordet

Ved begge priser var Axelsen en del af et finalefelt af nominerede, som ud over ketsjerkongen talte sejleren den fynske banecykelrytter Lasse Norman Hansen, hans makker Michael Mørkøv og Anne-Marie Rindom. Alle tre nominerede vandt OL-guld i Tokyo.

OL-guldet var selvsagt det helt store højdepunkt for Viktor Axelsen i 2021, men han tog også sejre i flere af de største turneringer i badmintonkalenderen.

Han vandt blandt andet Indonesia Open, sæsonfinalen og Denmark Open, som blev spillet i Odense.

Derudover kom han op på førstepladsen på verdensranglisten, som japaneren Kento Momota i flere år havde siddet på.

Det er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, der kårer Årets Sportsnavn.

- Jeg er selvfølgelig enormt glad og stolt over at blive Årets Sportsnavn igen. Specielt i år med så stærkt et felt med så mange mestre og dygtige atleter, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse fra DIF og Team Danmark.

- Den store konkurrence gør, at det på en måde er et endnu større skulderklap. Jeg er glad for, at jeg har været så stabil i løbet af året, og jeg er stolt over mine resultater.

- Den her pris er et fantastisk sidste kapitel til dette fantastiske år - og noget som også giver en masse blod på tanden til det nye år, siger han.

B.T. Guld er blevet uddelt siden 1930. B.T.'s læsere kunne frem til 15. december stemmer på 20 kandidater til prisen.

De ti, der fik flest stemmer, er så siden blevet vurderet af en jury bestående af 40 aktive atleter, som udpeger vinderen.