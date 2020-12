Kø til lyntestcentrene - selv om natten

Siden torsdag er der kommet fem lyntestcentre til Fyn, som tilbyder fynboerne gratis lyntest med svar på 15 minutter. Testcentret i Odense ved Odense Congress Center har tilmed døgnåbent, så man kan blive testet om natten. Og det har vist sig at være aldeles populært.

Vibeke Fraling er en del af det personale, der poder. Lørdag formiddag tager hun imod personer, der skal have en lyntest.

- Der er næsten ingen kø lige nu, siger hun, mens hun peger på de få mennesker, der står på rad og række.

Men sådan ser det ikke ud hele tiden.

- I nat har der været flere timers ventetid. Og jeg kunne forstå på mine kolleger, at der var kø helt ud på gaden, siger Vibeke Fraling.

Overrasket over kø langt ud på natten

TV 2 Fyn har fået flere beretninger om, at folk har måttet vente i flere timer om natten.

- Idéen med døgnåben var jo at sprede åbningstiden så meget ud, at folk ikke skulle stå i kø. Men vi må jo konstatere at stedet er ret populært, så vi er overrasket over, at vi har haft kø til klokken fire om morgenen på de to første dage, siger Michael Sørensen, der er direktør for Falck.

Men på trods af den lange kø i Odense også om natten, mener han at døgnbemanding er en sucess.

- Det er trods alt en positiv ting, for ellers skulle de folk have været presset ind i dagstimerne, og så havde vi måske set en kø på op til fem timer, som andre steder i landet, siger Michael Sørensen.

Han undskylder i telefonen for sin rustne stemme. På to døgn har de tre testcentre lørdag formiddag på Fyn testet 4.500 personer, og opdaget 86 personer med coronavirus.

I dagtimerne er der 14 podere på testcentret i Odense og fire personer efter midnat.

Du er desværre testet positiv

Oskar Günckel er en af de podere, der lørdag har opgaven med at ringe til personer, der har fået en positiv test. Han ringede lørdag formiddag til en fynbo.

- Pænt goddag, nej, jeg skulle jo helst ikke ringe. Men jeg er ked af at fortælle dig, at du er blevet testet positiv for coronavirus.

Han synes, det er en god idé med døgnbemanding, så borgere kan komme, når det passer dem.

- I kommer bare. Vi har døgnåbent, og vi er mange podere, og vi tager glædeligt imod jer. Også om natten, siger Oskar Günckel.

Orienter dig inden du kører til et testcenter

Direktør for Falck Michael Sørensen understreger, at det først og fremmest er vigtigt, at man går ind og orienterer sig om, hvor meget ventetid, der er de forskellige steder. Det kan man gøre på Falcks hjemmeside.

- Vi har oplevet de første to døgn, at der har været kø frem til klokken fire om natten, og så har der været ro i en halv times tid, og så starter det op igen, siger Michael Sørensen.

Ventetiderne opdateres minimum en gang i timen på Falcks hjemmeside. Han giver et lille tip, hvis man skal testes indenfor centrenes åbningstider, som ikke er døgnbemandet;

- Der er ingen grund til at køre til Ryslinge, når der er to timers ventetid, hvis man kan køre til Odense, og der kun er 30 minutters ventetid, siger Michael Sørensen.

