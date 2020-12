To nye lyntestcentre åbner: Her ligger alle testcentrene på Fyn

I torsdags åbnede de første tre lyntestcentre på Fyn, og nu åbner der endnu to centre.

Med åbningen af de nye testcentre kommer antallet af testcentre på Fyn op på fem. De første tre åbnede Falck i Ryslinge, Aarup og Odense, hvor Odense var det første i Danmark med døgnåben bemanding.

Nu åbner der to mere i Nyborg og Svendborg, som firmaet Carelink står bag. De åbner i dag lørdag klokken ti.

Iben Huus, der går i 8. klasse på Nyborg Friskole er en af dem, der er blevet testet på det nye lyntestcenter i Nyborg.

- Jeg er lidt nervøs for svaret. For jeg har været sammen med mine bedsteforældre for nyligt, siger hun.

Men hun er glad for muligheden.

- I de almindelige testcentre kan vi først få tid den 22. eller 24. Så det er rart at kunne komme til tidligere, siger Iben Huus.

Arbejdet i døgndrift

De to nye testcentre er ikke på fuld kapacitet endnu, men det kommer de snarest.

- Vi har arbejdet i døgndrift på at få dem klar. Vi havde en lille forpremiere i Nyborg i går, men der var ikke ret mange, for vi havde ikke gjort opmærksom på, at vi var der, men vi fik lige testet centret igennem, siger Brian Rosenberg, der er direktør for Carelink.

Sådan fungerer lyntesten Testen er en antigentest og tages ved podning af næsen. Testen viser, om du har coronavirus i kroppen her og nu. Du får typisk svar på 15 minutter. Antigentesten, der bruges til hurtigtest, er en anden type test end PCR-testen, der bruges i regionernes øvrige testtilbud. Der er forskel på nøjagtigheden. PCR-testen har en højere nøjagtighed. Antigentesten laves hos Falck. Mød op på ét af deres testcentre – du skal ikke bestille tid. Husk, at du skal bruge mundbind, når du ankommer til testcentret.

Du skal medbringe id i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Efter testen får du informationsmateriale om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er smittet med covid-19.

Børn over fem år kan få lavet en hurtigtest. Børn under 15 år skal være ifølge med en forælder eller værge. Børn skal selv kunne medvirke til testen. Kilde: Falck Se mere

Når alt personale er klart og uddannet på de to nye Carelink testcentre, forventer direktøren, at de kan teste op imod 1500 personer om dagen hvert sted.

De første tre testcentre har været godt besøgt, hvor ventetider i eksempelvis Odense har kunnet snige sig op på adskillige timer.

Brian Rosenberg forventer derfor også, at der bliver tryk på besøgstallet ved de to nye testcentre.

- Nu står jeg ved vores testcenter i Aarhus, og der kan jeg se, at der står folk langt ned af vejen, så det er min forventning, at det kommer der også på Fyn, siger han.

Testcentrene på Fyn

I kortet kan du se, hvor der ligger testcentre nær dig. Men husk at tjekke ventetider, da du gerne må køre til et andet testcenter med kortere ventetid.

Falcks information om ventetider og åbningstider kan findes her.

Carelinks information om åbningstider kan findes her.