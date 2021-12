Køreledninger på Odense Letbane revet ned på trafikeret vej

De nedrevne køreledninger ligger på vejen og giver trafikale udfordinger på Middelfartvej.

- Der er en varebil med en lift, som er stødt på ledningerne og har revet dem ned. De har så væltet en lyskrydsstander, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Det er endnu for tidligt at sige, om episoden får konsekvenser for føreren af bilen. Det er politiet ved at undersøge, men der er umiddelbart tale om et uheld.