Kom med ind i OB's omklædningsrum efter ydmygelse til Brøndby

Hvert sekund tæller - også mod Brøndby

Det var dagen, og på det kampforberedende møde stod Søren Krogh mellem sine siddende spillere og en projektor, der viste, hvad OB skulle ud og forberede sig på.

I flere dage havde der været udsolgt på Odense Stadion, hvor man endnu ikke havde vundet i denne sæson. Men måske kom sejren i dag?

- Vi har en rigtig god base i vores spil. Vi spiller grundlæggende godt, sagde Søren Krogh til sine spillere.

- Lad os have så meget kontrol som muligt. Bare husk at nyde det. For fanden, nyd de her kampe. Hvert sekund tæller. Husk det gennem hele spillet, sagde Søren Krogh som noget af det sidste.

Men der gik kun seks minutter og 26 sekunder, og så var Brøndby IF foran 1-0.