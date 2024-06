Kom med på OB's sorte dag: - Det gør ondt i hele kroppen

Magtesløsheden efter kampen var tydelig. Hos spillerne, trænerne og hos de medrejsende fans. Det var slut, og identiteten som superligahold var brast. Kun én uge efter sejren på hjemmebane, hvor alle i kort tid havde følelsen af, at det her nok skal gå.

Det var dér, alle fans sammen hoppede med på sejrsmelodien. Skulder mod skulder. Armene rundt om hinanden.

Og det var dér, Aske Adelgaard til Viaplay sagde dét, alle kunne mærke i maven.

- Jeg giver altid alt, hvad jeg har. Jeg vil ikke rykke ned med min barndomsklub, derfor spiller jeg med hjertet og gør de ting, som jeg skal.

Fiaskoen, katastrofen og smerterne

Men lige lidt hjalp det. OB tabte og rykker ned i 1. division efter en kamp i Viborg, hvor håbet og troen de første 45 minutter var stor.

- Dommen er hård. OB rykker ud af superligaen for første gang siden 1998. Fiaskoen er en realitet, lød det fra Viaplays kommentering af kampen lige efter slutfløjtet.

Og realiteten var også til at få øje på hos direktør for Odense Sport og Event, Enrico Augustinus, der efter kampen troppede op til et afsluttende interview i studiet hos Viaplay.

- Det er en sort dag. Jeg kommer lige inde fra omklædningsrummet, og det er satme slemt, siger han med tårer i øjnene.

Helt så våde øjne havde fodbolddirektør Björn Wesström ikke, da han på et mennesketomt stadion reflekterede over nedrykningen fra landets bedste række. En nedrykning, som han i særdeleshed er medansvarlig for.

- Jeg er øverste ansvarlige, og det har ikke været godt nok. Det gør ondt, det gør ondt i sjælen, det gør ondt i hjertet, det gør ondt i hovedet, det gør ondt i hele kroppen.

Det blev de sidste ord fra Björn Wesström i OB-trøjen, for to dage senere meldte OB ud, at man havde opsagt samarbejdet med svenskeren.

Smerterne sad også i fansene, men en nedrykning vil ikke på, hvem de holder med i den kommende sæson.

- Jeg er stadigvæk formand for fanklubben, og vi støtter vores hold og vores klub uanset om, vi spiller i superligaen eller 1. division, siger Line Hartmann-Weiergang, formand for fanklubben 'De stribbede'.

I 1998 da OB rykkede ned sidste gang, vandt de den efterfølgende sæson 1. division. Det er også målet denne gang.