Koncert forvandles til gratis EM-bold

- Fodbolden samler folk, og vi har efter Corona-nedlukningen et stort behov for at få fælles kulturelle oplevelser igen. Og hvad er mere nærliggende end at skabe en folkefest for så mange som muligt på Byens Ø i forbindelse med koncerten med Hugorm, spørger Freddy Larsen.



Det er Odense Havn og Albani, der i samarbejde med Musikhuset Posten står for arrangementet.