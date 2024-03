Læs eller genlæs live-debat: Hvad skal der til for at forbedre folkeskolen?

Især Agedrup Skole har TV 2 Fyn den seneste tid fortalt om flere episoder fra. Men problemerne med vold og grænseoverskridende adfærd blandt eleverne er langt fra isoleret til Agedrup Skole.

De seneste uger har TV 2 Fyn modtaget en række henvendelser fra forældre på andre skoler i Odense Kommune, der beretter om systematisk mobning, vold og seksuelle overgreb mellem elever.

Derfor inviterer vi til debat om folkeskolen. For hvorfor opstår sager, som dem, der har været fremme på Agedrup skole, og hvordan kan man sikre at folkeskolen er et trygt sted at være i fremtiden?

