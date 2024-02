Læs eller genlæs livebloggen: Byge af spørgsmål blev besvaret om udskældt skole

Ved et ekstraordinært udvalgsmøde samles de syv medlemmer af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune på Ørbækvej 100.

Kommunen har de seneste dage arbejdet på højtryk for at besvare en lang række spørgsmål, der har trængt sig på, siden 113 forældre til elever på Agedrup Skole mandag med en mail gjorde opmærksom på en lang række konkret eksempler på det, de kaldte uacceptabel adfærd blandt skolens elever.

Adfærden dækker ifølge forældrene blandt andet trusler med kniv i helt ned til 4. klasse, seksuelle krænkelser, tæsk når en elev fylder 11 år, kaldet "11-års tæsk" og indtag af alkohol og euforiserende stoffer på skolen.

Siden har børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) bedt forvaltningen om at afdække sagen og give et overblik over, hvad der er sket, hvordan der er blevet handlet og om problemerne kan isoleres til nogle få personer eller om omfanget er større.

TV 2 Fyn følger mødet tæt og opdaterer løbende med seneste nyt.