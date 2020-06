Legetøj gjorde 1-årig alvorligt syg - nu advarer forældrene

Efter en uge med opkast og træthed blev 1-årige Olivia Madsen indlagt på Odense Universitetshospital. Her viste det sig senere, at hun havde slugt to magneter, der havde gjort hende alvorligt syg.

Magneterne kom fra et stykke legetøj, som var blevet coronarengjort i hendes vuggestue. Og det får nu hendes forældre til at gå ud og advare andre.

- Ingen andre forældre skal igennem det her. Det har jeg virkelig ikke lyst til, at der er nogen, der skal, for det har været virkelig hårdt, siger pigens far Henrik Kokær Madsen.

Han beskriver det som den hårdeste uge i sit liv.

Når vi kigger tilbage på det, så burde vi have undgået det Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen, leder af Institution Nord i Odense Kommune

- Vi har ikke rigtig sovet, for hun har ligget ti minutter og fået søvn og så vågnet igen, siger Henrik Kokær Madsen.

Ekstremt farligt

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen kan det være "ekstremt farligt", hvis et barn sluger magneter. Drejer det sig om to eller flere, der bliver slugt på forskellige tidspunkter, kan de ende forskellige steder i tarmen.

Det betyder, at magneternes tiltrækningskraft i uheldige tilfælde kan gnide hul i tarmvæggen. Og det kan føre til alvorlige organskader.

Derfor er der i forvejen skærpede krav til legetøj for de mindste. Men ifølge institutionen og forældrene er magneterne faldet af, fordi legetøjet er blevet rengjort ekstra meget de seneste måneder.

Påtager sig det fulde ansvar

I Odense Kommune er de kede af, at det overhovedet kunne ske.

- Når vi kigger tilbage på det, så burde vi have undgået det. Men kigger vi på de opgaver, vi skal løse, så har primær fokus været på renligholdelse af vores legetøj. Denne her sideeffekt har vi slet ikke været opmærksomme på, siger Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen, der er leder af Institution Nord i Odense Kommune.

Et hændeligt uheld er svært at gardere sig imod Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen, leder af Institution Nord i Odense Kommune

Institutionslederen og kommunen påtager sig det fulde ansvar.

- Men et hændeligt uheld er svært at gardere sig imod, siger Jan Wagn Lindstrøm.

Lille pige er i bedring

Forældrene retter da heller ingen kritik mod hverken pædagoger eller institution, men håber i stedet, at deres historie kan være med til at få sat en stopper for magneter og batterier i vuggestuer.

Den tragiske hændelse har indtil videre betydet, at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt en advarsel om, at landets institutioner skal være forsigtige, mens der stadig holdes fast i grundig rengøring.

- Små børn må simpelthen ikke få adgang til magneter, som de kan sluge, blive kvalt i, eller som kan gøre skade på deres tarme, siger Stine Pedersen, der er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Odense Kommune har ligeledes indskærpet overfor institutionerne, at både rengøring og legetøjets tilstand skal være forsvarlig.

Olivia Madsen er fortsat indlagt, men i bedring. Henrik Kokær Madsen og hans kone håber dog at kunne få deres datter med hjem, inden weekenden er omme. Gerne glad og nysgerrig, som de kender hende.

- Forventningen er, at hun kommer sig, siger Henrik Kokær Madsen.