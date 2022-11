Letbane forklarer tekniske nedbrud: - Det er som at træde i en bananskræl

- Togene kører rundt i Europa uden samme problemer, og det undrer os meget, at vi har fået disse problemer. Det er en normal funktion, som bare skal fungere, fortsætter han.

Selv om fejlene opstår i forbindelse med glatte skinner som følge af nedfaldne blade, ligger problemet lige så meget i it-systemet i togene fra den schweizisk-tyske producent Stadler.

- Vi er dialog med Aarhus og Göteborg, hvor de også har Stadler-tog. Vi gør det, de andre gør, så det undrer os, at togene har disse fejl, for det burde slet ikke være et problem, siger Thomas Sjøgren.

Sprøjter sand mellem hjul og skinne

Fejlene opstår både ved nedbremsning og ved acceleration og bevirker, at togene ofte skal genstartes, hvilket er en manøvre, som tager cirka fem minutter og derfor ofte fører til forsinkelser.

- Løvfald burde ikke resultere i de kritiske fejl, vi får, så vi er nødt til at genstarte toget. Det er toget bygget til. Andre steder i Europa, hvor toget kører, oplever de samme udfordringer, men de har ikke samme kritiske fejl, som vi har oplevet, siger Thomas Sjøgren.

For at løse problemet får letbanetogene sprøjtet sand mellem skinne og hjul, så de har bedre fodfæste, når der er glat, og samtidig bliver skinnerne regelmæssigt renset for blade.

- Vi kører så ofte som muligt og renser bladene af skinnerne, og det har vi gjort ekstraordinært mange gange de seneste nætter for at dæmme op for bladene. Det er en helt normal situation, som vi har forberedt os på, men vi var ikke forberedt på, at togene skulle give kritiske fejl, siger Thomas Sjøgren.