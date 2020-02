Letbanearbejde: Nu skal cykler trækkes i centralt kryds

Mandag og i godt tre måneder skal der lægges spor tværs af Nørregade ved Østre Stationsvej.

Ifølge Odense Letbane forventer man, at arbejdet med at lægge spor vil tage tre måneder eller indtil midten af maj.

I de tre måneder vil cyklister ikke længere have mulighed for at krydse over Østre Stationsvej. I stedet skal de trække cyklen via fodgængerfeltet mellem Nørregade og Adamsgade.

Bilister vil fortsat have adgang til og fra Nørregade som sædvanligt. Det skyldes, at sporene lægges ad to omgange; først i den ene side og så i den anden side.

Det første arbejde med at lægge letbanens spor begyndte i januar 2019, hvor sporene ved Nyt OUH og letbanens kontrolcenter blev lagt.

Efter planen er samtlige 14,5 kilometer spor lagt i oktober 2020. Allerede i løbet af 2020 forventer Odense Letbane, at man kan gennemføre de første testkørsler.

Letbanen åbner efter planen i tredje kvartal 2021.

