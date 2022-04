Letbaneformand om støjgener: - Jeg synes ikke, den larmer så meget

Der er nogle niveauer, I måler efter, om det er for meget støj eller ikke for meget støj i forhold til lovgivning, der er. Handler det her om, at borgerne skal vænne sig til, at letbanen laver nogle lyde og larmer lidt?

- Jeg skal passe på ikke at sige, at nogen skal vænne sig til noget. Men jeg kan jo selv se, at når jeg er der, som jeg var i går, og går langs traceret, er toget der jo lige pludselig. Og vi kan se ved de nærvedhændelser, der er, at den jo ikke larmer så meget, så alle kan høre den - det kan vi registrere, ellers havde vi ikke alle disse nærvedhændelser, som vi har.

- Så derfor bliver det jo opfattet forskelligt, men jeg vil ikke være med til, at vi ikke tager det alvorligt, hvis folk virkelig føler sig ramt af det. Fordi så må vi undersøge det, hvis de siger det. Det kommer jo ikke af ingenting. Det må vi tage alvorligt, og vi må tage nogle stikprøver langs med linjen de steder, hvor vi får påklaget, at der er noget, fortsætter han.