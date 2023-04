Letbanen får erstatningskrav: Naboer vil have millioner

Det står sort på hvidt i Michael Schiødts erstatningskrav mod Odense Letbane.

- 1.247.250,00 kroner.

Det er beløbet, som han vil have i godtgørelse for tabt ejendomsværdi, efter Odense Letbane er begyndt at køre på traceet uden for boligen i Carl Nielsen-kvarteret i Odense.

De er dog langt fra alene. En gruppe med i alt 12 andre naboer, som ønsker at få erstatning. Samlet løber det op i over 14 millioner kroner.

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet, hvordan støjmålinger har vist, at niveauet ligger langt over de fastsatte grænseværdier. Og det er blandt andet det, der har fået naboerne til at søge erstatning.

I brevet fra Michael Schiødts advokat til Odense Letbane står der:

- Mine klienter blev forud for købet af lejligheden den 9. december 2016 oplyst, at letbanen ikke ville kunne høres eller mærkes indendørs. Dette har vist sig ikke at være korrekt. Støjmålinger foretaget af Cowi for Odense Letbane P/S viser, at driften af letbanen støjer og vibrerer mere end de tilladte grænser for vibrationer og lavfrekvent støj, når dette måles inde i en lejlighed.

Michael Schiødt selv siger til TV 2 Fyn, at grænsen er nået.

- Vi kan ikke leve med det her, og vi har forgæves forsøgt at sælge, men har måttet trække i land. Det er derfor, vi går den her vej nu.

Forståeligt

Naboernes erstatningskrav møder fuld forståelse hos flere af Odenses politikere, der tidligere selv har oplevet støjen på egen hånd ved at overnatte i nogle af de berørte lejligheder.

Christoffer Lilleholt, beskæftigelses- og socialudvalgsrådmand for Venstre, kalder det uholdbart, at man skal bo i støj til daglig.



- Det er helt åbenlyst, at det (støjniveauet, red.) ikke overholdes flere steder. Men det er heller ikke unaturligt, at de her sager findes efter store anlægsprojekter. Det er forståeligt, at man som nabo ikke kan vente på, det kommer helt i orden.

Tages alvorligt

Hos Odense Letbane har man netop modtaget de mange erstatningskrav, og her lyder det fra direktør Dan Ravn, at man arbejder på at løse støjproblemerne fortsat.

- Jeg kan bekræfte, at Odense Letbane har modtaget erstatningskrav fra 12 boligejere tæt på letbanen. Vi ser med stor alvor på alle nabohenvendelser om støj og vibrationer, og vi arbejder fortsat med uformindsket fokus på at afdække og analysere alle forhold, der påvirker letbanens støjniveauer. Arbejdet er komplekst og tidskrævende, og vi er endnu ikke i mål. Derudover har vi ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger Dan Ravn.



Mange andre områder end i Odense er berørt af støjen fra letbanen. By- og kulturrådmand Søren Windell (K) har tidligere sagt, at ekspropriation af de værst berørte naboer kunne blive en mulighed.