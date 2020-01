For lidt i løn: Flere sager om social dumping afsløret om letbanen

Der er blevet afsløret flere sager om social dumping i forbindelse med byggeriet af Odense Letbane.

Det er kontrolbesøg fra fagforeningen 3F og Odense Kommunes kontrolenhed, som har afsløret en række tilfælde af social dumping på letbanebyggeriet. Det ærgrer Mogens Hagelskær, der er direktør i Odense Letbane.

- Vi har pisset det her i sneen hele vejen rundt, at vi vil ikke acceptere social dumping, siger Mogens Hagelskær til TV 2/Fyn.

Mogens Hagelskær understreger, at Odense Letbane ikke finder sig i social dumping.

Ordentlige vilkår

Det sker, selv om politikerne i Odense i 2013 gjorde det klart, at byen skal bygges på ordentlige vilkår.

Hvad er social dumping? Det er social dumping, når udenlandsk arbejdskraft laver opgaver i Danmark til en langt lavere løn og ringere arbejdsforhold end deres danske kolleger. Kilde: 3F Se mere

Det var et tip, der er førte fagforeningen 3F på sporet af sagen.

- Vi blev ringet op af en dansker, der arbejder på CMC (Odense Letbanes kontrolcenter, red.), som har snakket med de spanske medarbejdere, og de er meget fortørnet over, at de får for lidt i løn, siger Lars Gregersen, der er faglig sekretær i 3F.

Flere sager afsløret

Odense Letbane betaler kontrolenheden ved Odense Kommune for at tjekke, at arbejdsklausulerne bliver overholdt på letbanens byggerier. Siden marts 2018, hvor arbejdet med at lægge skinner i Odenses gader begyndte, har kontrolenheden gennemført 57 kontroller.

Det har vist sig, at der er flere sager, hvor letbanearbejdere har fået for lidt i løn.

- Jeg har kendskab til, at der er gået fem firmaer derude, hvor jeg har regnet på de fire af firmaerne. Jeg kan se, at Montajes Lesaca, som jeg har et forlig med, ikke er den værste skurk i det her. Nogle af de andre firmaer har betalt væsentligt mindre i timeløn, siger Lars Gregersen.

Ifølge 3F er der udenlandske medarbejdere, som har fået mellem 80 og 100 kroner i timen, hvor de reelt skulle have fået mindst 139 kroner i timen.

Lars Gregersen har kendskab til flere sager, hvor udenlandske arbejdere på Odense Letbane er blevet betalt væsentligt mindre i løn end deres kollegaer.

Odense Letbane bekræfter, at der er flere sager, som er ved at blive undersøgt.

- Jeg er bekendt med, at der er fire-fem andre sager derude, og dem er vi i gang med at analysere, siger Mogens Hagelskær.

Styr på lønforhold - også for udlændinge

I oktober 2013 vedtog byrådet i Odense, at "Odense skal bygges på ordentlige vilkår". Det fremgår også af bannere langs letbanebyggeriet.

Dengang lød det, at de mange byggerier i Odense skulle gavne den lokale beskæftigelse, og hvis der kom udenlandske arbejdere, skulle der være styr på løn- og arbejdsforhold.

Ifølge Odense Letbane findes der ikke præcise tal på, hvor mange udenlandske arbejdere der er i gang med at bygge letbanen, men den anslår, at andelen lige nu ligger på mellem 30 og 40 procent.

Spanske arbejdere mangler løn

I hele byggeperioden fra 2014 og 2020 har der hver måned været 330 arbejdere på letbanen i gennemsnit.

Ifølge fagforeningen 3F er der mistanke om, at mellem 38 og 46 ansatte ikke har fået den rette løn. Ifølge Odense Letbane er 21 medarbejdere i alt berørt.

Som det er nu, flere måneder efter sagen blev opdaget, mangler de spanske arbejdere stadig at få nogle af deres penge.

700.000 kroner til gode

Ifølge fagforeningen 3F har 15 ansatte fra den ene sag godt 700.000 kroner til gode.

- Jeg ved ikke helt, hvor i systemet de forhandler om det, men jeg synes, det er forkert, at medarbejderne, som har udført deres del af arbejdet, bliver skurken i det her spil og skal betale for, at der er nogle andre, der skal finde ud af, hvor pengene skal komme fra, siger Lars Gregersen.

Letbanen kan ikke betale de ansatte det, som de mangler at få, men den kan i stedet for kræve bod af hovedentreprenøren Comsa.

Hvordan har du med, at medarbejderne stadig venter på betalingen, som de ifølge danske regler skulle have?

- Jeg finder mig ikke i social dumping. Alle skal have den løn, de er berettiget til, men jeg kan bare ikke udbetale nogen penge og bede Comsa om at betale beløbet tilbage, før det er udkrystalliseret, hvad beløbet er, uanset hvilken regnemaskine 3F bruger. Vi skal have fuldstændig klar sikkerhed for, at det er det rigtige beløb, siger Mogens Hagelskær.

Hvor stor boden er, vil Odense Letbane ikke oplyse - kun at den er meget stor.